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Повторный подъем воды начался в реке Есиль в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
21 Апреля 2023, 11:50
Повторный подъем воды начался в реке Есиль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начался повторный подъем воды в реке Есиль. На гидропосту у села Токсан би – плюс 25 см за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», пока повторное повышение уровней воды наблюдается только у села Токсан би. Вниз по течению – спад. У Сергеевки - еще минус 50 см за сутки, у Покровки – минус 23, у села Новоникольское – минус 16. Незначительный подъем у села Долматово и города Петропавловска – девять и один см, соответственно.

На малых реках уровень воды продолжает снижаться. За исключением Акканбурлыка, где за сутки – плюс 28 см.

На озере Большой Тарангул, возле села Корнеевка Есильского района, подъем за сутки составил 1 см.

Ранее в североказахстанском «Казгидромете» отмечали, что с учетом добегания объемов стока рек Есиль, Калкутан, Жабай и Терисаккан Акмолинской области прохождение второй волны половодья в регионе продолжится до начала мая.


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