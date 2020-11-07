Повторный общенациональный карантин вступил в силу в Литве

ВИЛЬНЮС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Общенациональный карантин повторно объявлен в Литве из-за распространения коронавирусной инфекции. Официально этот режим вступил в силу в субботу и будет действовать как минимум три недели. Затем правительство, которое 4 ноября постановило ввести карантинный режим, оценит ситуацию для принятия дальнейших решений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Ограничения будут не столь жесткими по сравнению с теми, которые действовали с середины марта по середину июня, когда карантин был объявлен в первый раз. Тогда жизнь практически остановилась. Было закрыто почти все, кроме аптек и торговых центров.

Однако теперь люди вновь должны будут постоянно находиться в санитарных масках в общественных местах. Все массовые мероприятия отменяются. Музеи, театры, кинотеатры, другие учреждения культуры закрываются. Кафе и рестораны могут работать только на вынос. Магазины и предприятия услуг смогут допускать клиентов из расчета один человек на 10 кв м. На деле для многих из них это означает, что внутри помещения сможет находиться, помимо персонала, лишь один клиент. Запрещается также собираться группами более пяти человек, исключение предоставляется для членов одной семьи.

Как отметил в пятницу профессор Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкунас, входящий в экспертный совет по коронавирусу при президенте Литвы, без карантина число инфицированных к Рождеству увеличилось бы в стране примерно до 100 тысяч. В настоящее время оно составляет 20,7 тысяч. Как отметил эксперт, карантин должен помочь стабилизировать ситуацию.

«По нашим оценкам, с 20 ноября или, согласно другому варианту развития событий, с 27 ноября число новых заражений будет уменьшаться», - сказал он журналистам.

Еще в начале октября в Литве число заразившихся за сутки не достигало 100, однако с 10 октября уже превысило отметку в 200. 31 октября был установлен суточный максимум с начала пандемии - 1 001 случай. В пятницу он достиг 1 656 случаев.

Впервые инфицирование коронавирусом было выявлено на территории Литвы 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране умерли 192 человека, выздоровели 5 454 заразившихся. Всего в республике за это время выявили 20 747 инфицированных. На самоизоляции находятся 38,2 тысяч человек.