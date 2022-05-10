10 Мая 2022 12:00

Повторное приставание к несовершеннолетним чревато арестом на 15 суток – полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные признаки такого преступления, как развращение несовершеннолетних, назвали в столичном департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовным кодексом Республики Казахстан не предусмотрена статья за развращение несовершеннолетних. Схожа с данной категорией уголовного правонарушения статья 124 УК РК «Развращение малолетних лиц». Общественная опасность этого преступления - в угрозе нормальному нравственному развитию малолетних детей, то есть лиц, не достигших 14-летнего возраста. Противоправные признаки выражаются в действиях без применения насилия, то есть в добровольном совершении действий сексуального характера, а также развратных действий сексуального характера, таких как непристойные прикосновения», - сообщили в пресс-службе департамента в ответ на запрос редакции.

Как сообщалось ранее, астанчанин приставал к несовершеннолетней в подъезде, после чего его разыскали, арестовали на 10 суток и поместили в спецприемник. Задержанным оказался 20-летний студент.

Как отметили в полиции, по причине того, что несовершеннолетняя старше 14 лет, данный факт не подпадает под категорию преступления, предусмотренного статьей 124 УК РК «Развращение малолетних лиц».

«Покушение на изнасилование предусмотрено ст. 24 ч.3 ст.120 УК РК. Покушением признаются действия или бездействие, совершенное с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам, а именно действий применения насилия или угрозы применения насилия к потерпевшей, либо с использованием беспомощного состояния. Как упомянуто ранее, каких-либо угроз и требований к половому сношению со стороны молодого человека к потерпевшей не поступало. По данному факту сотрудниками полиции принято законное решение о привлечении лица по ст. 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство», - добавили в департаменте.

В полиции пояснили, что в случае повторных фактов с участием этого же лица в течение года после наложения административного взыскания последует административный арест сроком до 15 суток.