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Повторное голосование проходит в Узбекистане

5 Января 2020 15:00
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Повторное голосование проходит в Узбекистане

ТАШКЕНТ. УзА-КАЗИНФОРМ - Повторное голосование в 25 избирательных округах на выборах депутатов нижней палаты парламента Узбекистана проходит сегодня, 5 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

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Сегодня на 1730 избирательных участках по 25 избирательным округам проходит процесс повторного голосования за кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По объявленным председателем Центральной избирательной комиссии сведениям, общее количество избирателей в данных округах составляет 3 миллиона 148 тысяч 921 человек.

По итогам первого тура состоявшихся 22 декабря 2019 года выборов, из 125 депутатских мест 42 принадлежат Движению предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, 34 места – Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», 20 – Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат», 18 – Народно-демократической партии Узбекистана, а также 11 мест - Экологической партии Узбекистана.

В проходящем сегодня повторном голосовании будут бороться от Либерально-демократической партии Узбекистана – 15 , Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» - 11, Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» - 10, Народно-демократической партии Узбекистана - 9, Экологической партии Узбекистана – 5 кандидатов.



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Ключевые слова: Узбекистан,
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