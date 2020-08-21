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Повторно согласовывать расходы за счет экономии средств госорганами намерены в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
21 Августа 2020, 14:18
Повторно согласовывать расходы за счет экономии средств госорганами намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить повторное согласование расходов, которые осуществляются за счет экономии средств госорганами. Об этом сообщил директор департамента законодательства государственных закупок МФ РК Сабит Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, есть очень много фактов приобретения (госорганами) неприоритетных товаров, работ и услуг. Как правило, такие неприоритетные расходы осуществляются за счет экономии. Сегодня действующее законодательство позволяет заказчикам использовать экономию по итогам госзакупок по своему усмотрению, поэтому мы сейчас усиливаем работы и прорабатываем вопрос возможно повторного согласования расходования средств, которые получили за счет экономии», - сказал Сабит Ахметов на брифинге в СЦК.

Ранее он сообщил о фактах закупок госорганами служебных автомобилей, несмотря на объявленный Главой государства мораторий.

«Есть у нас единичные случаи, когда приобретали акиматы, но в большинстве случаев акиматы приобретали в пределах тех технических характеристик, которые указаны в нормативно-правовом акте. Что касается отдельных случаев, по ним сейчас идет проверка, по итогам мы дадим дополнительную информацию», - сказал Сабит Ахметов.


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