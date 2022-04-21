РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:01, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Повторная вакцинация Pfizer началась в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области началась повторная вакцинация Pfizer женщин и подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 8 824 человека. Из них беременные женщины - 389, кормящие матери - 3291, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 4236 человек», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.
    «В регионе началась вакцинация второй дозой Pfizer. Ее прошли первые 192 человека»,- проинформировали в пресс-службе облздрава.
    Как ранее сообщалось, свыше 62 тыс. человек переболели COVID-19 в Атырауской области.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Коронавирус в РК Атырауская область Вакцинация Здравоохранение
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!