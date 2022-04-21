Повторная вакцинация Pfizer началась в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области началась повторная вакцинация Pfizer женщин и подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 8 824 человека. Из них беременные женщины - 389, кормящие матери - 3291, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 4236 человек», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.

«В регионе началась вакцинация второй дозой Pfizer. Ее прошли первые 192 человека»,- проинформировали в пресс-службе облздрава.

Как ранее сообщалось, свыше 62 тыс. человек переболели COVID-19 в Атырауской области.