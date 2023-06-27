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Повторится ли в Экибастузе прошлогодняя зима

Автор:  
Анеля Касымова
27 Июня 2023, 14:31
Повторится ли в Экибастузе прошлогодняя зима Фото: АО «Павлодарэнерго»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стоит ли жителям Экибастуза опасаться повторения прошлогодней ситуации, когда из-за остановки сразу нескольких котлоагрегатов три микрорайона остались без теплоснабжения? На этот вопрос ответил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте я съезжу на этот объект, посмотрю своими глазами. Пока по данным акимата, госэнергонадзора, там все идет нормально. Обеспечены необходимые ремонты, оборудование закуплено. Окончательно скажу, когда сам увижу, что там», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

По данным министра, он совершит поездку в Экибастуз в августе текущего года. Завтра он посетит Северо-Казахстанскую область, а в начале июля – Риддер.

Также Алмасадам Саткалиев прокомментировал темпы проведения ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Я бы не сказал, что темпы низкие. Я бы сказал, что по некоторым объектам есть отставания. У Министерства есть все необходимые компетенции, чтобы принять необходимые меры и к собственникам объектов, и к работе с местными исполнительными органами. Пока проблем не наблюдаем, есть координации, за исключением проблемных объектов», - добавил министр.

По его словам, есть в стране ТЭЦ, технический износ достигает 90%. В идеале данные станции должны быть заменены новыми, более эффективными энергоисточниками.

«Но исходя из необходимости подготовки к зиме разработаны дорожные карты. По каждому из этих энергообъектов, мы знаем, по каким котолам, турбинам, сетям, оборудованию необходимо осуществить ремонт. Это Риддер, Экибастуз, Жезказган, Темиртау, Мангистауская АЭК. В Кентау не очень хорошая ситуация, там тоже большой износ станции, необходимо осуществление ремонтов. Мы эти объекты держим на контроле», - заверил глава Минэнерго.

Ранее Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов пригрозил увольнениями за срывы в подготовке к отопительному сезону. По его данным, на Атырауской ТЭЦ не начат капитальный ремонт турбин. Срыв составил 60 дней. Не начат текущий ремонт котла на ТЭЦ в Рудном. Срыв – 45 дней. На ГРЭС-1 города Темиртау запланированный капитальный ремонт котла вообще отменен.


Минэнерго РК   Отопительный сезон   Экибастуз  
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