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Повреждены более 3,7 тысячи зданий в результате взрыва на военном складе в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Октября 2022, 19:33
Повреждены более 3,7 тысячи зданий в результате взрыва на военном складе в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 3,7 тыс. жилых и нежилых помещений получили различные повреждения в результате взрыва на военном складе, который произошел 22 октября в Сырдарьинской области Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

По данным ведомства, в целях выявления и устранения причиненного ущерба создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители соответствующих министерств и местных властей.

«Кварталы, расположенные рядом с воинской частью, были полностью проверены. Установлено, что в 3 тыс. 742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей», - сообщает администрация региона.

Отмечается, что к настоящему времени в получивших повреждения зданиях установлено 2 тыс. квадратных метров окон, восстановительные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что 22 октября в 04:55 на военном складе в населенном пункте Малик Сырдарьинской области Узбекистана произошел одиночный взрыв. В результате взрыва пострадали 16 человек.


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