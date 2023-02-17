Поврежденный водовод на несколько месяцев отключат в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов прокомментировал ситуацию с повреждением юго-восточного водовода по улице Универсальной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации А.Саутова, вчера, 16 февраля, поступило сообщение о том, что падает давление в водоводе. Порыв обнаружили недалеко от железнодорожных путей.

«Все силы бросили, чтобы его отключить и поднять давление в городе. Вечером и ночью занимались этим. В пять утра воду дали. Сейчас жалоб на водоснабжение нет. Занимаемся поиском повреждения. В 2009-м году реконструкцию водовода сделали по принципу «труба в трубу». Поэтому повреждение пока не нашли. Включать водовод пока не будем», - сказал А.Саутов.

Порывы, по словам А.Саутова, происходят на этом водоводе из-за погодных условий, промерзания грунта и из-за особенностей его расположения в старой трубе. Кроме того, рядом проходит железная дорога, постоянно создается вибрация. Не исключают специалисты и некачественный пластик, из которого изготовлена труба. Компании, которая занималась реконструкцией водовода, уже не существует.

Участок водовода протяженностью три километра планируют не включать до лета. А.Саутов пояснил, что таким образом предотвратят возможные порывы в дальнейшем. Произошедшая авария не первая.

Износ водопроводных сетей в Петропавловске составляет 57%.