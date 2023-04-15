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Повреждения устраняют на трех участках линии электропередачи Экибастузская – Агадырь

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2023, 18:24
Повреждения устраняют на трех участках линии электропередачи Экибастузская – Агадырь

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 14 апреля в 23 часа 26 минут из-за ураганного ветра 30 м/c, метели аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь, которая входит в транзит 500 кВ «Север-Юг» Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций АО «KEGOC».

Противоаварийная автоматика электрических сетей сработала в штатном режиме, предотвращен перегруз оставшихся линий 500 кВ транзита «Север-Юг» и полное погашение южного и центрального регионов Казахстана с отключением противоаварийной автоматикой части потребителей объемом порядка 700 МВт (около 13% общего электропотребления данных регионов).

Персоналом были оперативно задействованы имеющиеся резервы генерирующей мощности энергосистем Казахстана и Кыргызстана, созданы необходимые условия для снятия ограничений потребителей и через 41 минуту в 00:07 15 апреля национальным диспетчерским центром системного оператора была отдана команда на включение. Электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.

Для устранения повреждения на линии электропередачи
Л-5170 оперативно организован выезд аварийных бригад в количестве 36 специалистов и 14 единиц специальной техники.

Протяженность системной линии электропередачи составляет около 460 км. Выявлены повреждения на трех участках. Производятся восстановительные работы, которые затруднены неблагоприятными погодными условиями - снег, сильный ветер.

АО «KEGOC» предпринимает все возможные меры по скорейшему завершению аварийно-восстановительных работ.

Как сообщалось, ночью с 14 на 15 апреля в пяти областях в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель) ввели временное ограничение движения транспорта.


Энергетика   Павлодарская область   ЖКХ   Происшествия   Погода  
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