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    Повреждение трубопровода на ТЭЦ Экибастуза устранили

    18 Февраля 2023, 18:02

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 4:55 на ТЭЦ произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода поочередно остановили котлоагрегаты №№ 12, 13, 15 и сетевые насосы. Работники станции сразу же отсекли поврежденный участок и начали ремонт. В ремонте задействовали 70 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», в 16:30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ЭТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода.

    «После заполнения котлоагрегаты растопят и введут в работу. Планируемое время выполнения данных работ - до 20:00. Таким образом, на станции будет обеспечена работа шести котлоагрегатов (трех водогрейных и трех энергетических», - сообщили на предприятии.

    Ориентировочно в 00:00 станция планирует выйти на параметры выдачи тепла - 60/40 °С.

    Как ранее сообщали местные СМИ, сегодня в 4:55 на ТЭЦ произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода поочередно остановили котлоагрегаты №№ 12, 13, 15 и сетевые насосы. Работники станции сразу же отсекли поврежденный участок и начали ремонт.

    Фото Константина Шелкова





    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ЖКХ Происшествия Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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