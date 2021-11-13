Повреждение тепломагистрали произошло в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В домах Петропавловска сегодня стало прохладнее. Ситуацию с теплыми батареями пояснил монополист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в ночь с 12-го на 13-е ноября на основной тепломагистрали №8 произошло повреждение. Специалисты ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проводили ремонтные работы.

«Технологическое повреждение, которое образовалось по причине высокого износа, было оперативно устранено, но произошло сопутствующее изменение гидравлического и температурного режимов. Наладка системы теплоснабжения требует времени, поэтому многие петропавловцы могли заметить, что батареи стали прохладными. Просим горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - прокомментировали в пресс-службе.

Ремонтные работы обещают завершить до конца дня.

Напомним, в начале месяца часть Петропавловска и более сотни населенных пунктов оказались без электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ-2.



