Повреждение тепломагистрали произошло в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В домах Петропавловска сегодня стало прохладнее. Ситуацию с теплыми батареями пояснил монополист, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в ночь с 12-го на 13-е ноября на основной тепломагистрали №8 произошло повреждение. Специалисты ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проводили ремонтные работы.
«Технологическое повреждение, которое образовалось по причине высокого износа, было оперативно устранено, но произошло сопутствующее изменение гидравлического и температурного режимов. Наладка системы теплоснабжения требует времени, поэтому многие петропавловцы могли заметить, что батареи стали прохладными. Просим горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - прокомментировали в пресс-службе.
Ремонтные работы обещают завершить до конца дня.
Напомним, в начале месяца часть Петропавловска и более сотни населенных пунктов оказались без электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ-2.
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