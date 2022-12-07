Повреждение на тепломагистрали устраняют в Петропавловске

7 Декабря 2022, 17:07

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в срочном порядке ремонтируют тепломагистраль по улице 314-й Стрелковой дивизии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировал аким города Руслан Анбаев. Градоначальник выезжал на участок, где идут работы. Специалисты ТОО «Петропавловские тепловые сети» вскрыли дорожное полотно, чтобы найти место повреждения тепломагистрали.

«По поручению акима области на ежедневной основе проводятся осмотры всех участков. На одном из них были обнаружены шумы. Для установления причин их источника производится вскрытие дорожного полотна. Я выехал на место и ознакомился с ходом работ. Приостановление подачи тепла будет лишь после обнаружения точки повреждения. Замену одной из части участка произведут сегодня. Расчетное время работ с учетом вскрытия полотна - с 09:00 до 23:00 часов. Для удобства жителей будет работать диспетчерская служба по номеру 152 и ситуационный центр Ikomek 109», - написал в социальной сети Руслан Анбаев.

В пресс-службе АО «Севказэнерго» проинформировали, что участок с повреждением нашли. Двум бригадам тепловиков предстоит заменить около 10 метров трубы.

«Процесс восстановления режима теплоснабжения домов будет проходить под контролем теплосетевой компании. После окончания ремонта батареи в домах некоторое время могут быть недостаточно горячими. Причина в том, что при выводе в ремонт из определенного участка тепломагистрали откачали тонны воды и теперь необходимо закачать ее обратно, запустив непрерывный процесс теплоснабжения», - сообщили в пресс-службе.

Об отключении тепла в более чем 90 домах монополист предупредил заранее. В Петропавловске сегодня температура воздуха составляет 18-20 градусов ниже нуля.

Кадр из видео/instagram.com/ruslan_anbaev