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Поводов для беспокойства нет – Нурлан Ногаев о ценах на бензин

10 Марта 2020 10:42
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Поводов для беспокойства нет – Нурлан Ногаев о ценах на бензин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев ответил на вопрос касательно стоимости бензина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Цены на бензин будет корректировать рынок. На сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы загружены нефтью и есть необходимое количество нефтепродуктов. Поводов для беспокойства нет. Уже несколько лет цены на бензин регулируются спросом и предложением. В обязанности министерств входит обеспечение загрузки необходимого количеств нефти и обеспечения рынка необходимым количеством горюче-смазочных материалов, что мы и делаем. На сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, никакого сбоя нет», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Он подчеркнул, что поставляется необходимое количество и объем нефти. Глава Минэнерго также высказался по поводу качества бензина.

«Качество бензина соответствует тем стандартам, которые установлены в нашей стране. Вы знаете, что мы выпускаем бензины высокого качества К4, К5», - подчеркнул Н. Ногаев.

Ранее в Миннацэкономики сообщалось, что по состоянию на 9 марта текущего года котировки нефти составили 34 доллара за баррель.


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Ключевые слова: Энергетика, Экономика,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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