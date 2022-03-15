Поводов для ажиотажного спроса и паники не имеется - Алихан Смаилов об обеспечении продуктами питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В вопросах обеспечения продовольственной безопасности первоочередной задачей является обеспечение физической доступности продовольственных товаров, их достаточного наличия на прилавках магазинов и рынков. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь хочу отметить, что наша страна обеспечена в полной мере основными продуктовыми товарами и поводов для ажиотажного спроса и паники не имеется», - заявил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Как отметил Премьер-Министр, в последние годы в мире наблюдается резкий рост спроса и цен на продовольственные товары.

«На первый план выходит насыщение внутреннего рынка за счет расширения отечественного производства и переработки сельхозпродукции. Глава государства неоднократно отмечал важность принятия мер по обеспечению продовольственной безопасности с учетом текущих вызовов и рисков. В связи с чем был разработан соответствующий План, актуальность которого еще более возросла в нынешних условиях», - сказал Алихан Смаилов.

Как подчеркнул Премьер-Министр, в вопросах обеспечения продовольственной безопасности первоочередной задачей является обеспечение физической доступности продовольственных товаров, их достаточного наличия на прилавках магазинов и рынков.

«В данном направлении предусмотренные планом мероприятия направлены на увеличение объемов производства сельхозпродукции, которые будут реализованы за счет диверсификации посевных площадей, комплексного развития животноводства, реализации новых инвестпроектов, развития инфраструктуры хранения и логистики. Вместе с тем, меры по насыщению рынка продуктами должны проводиться с учетом баланса производства и потребления продовольствия», - отметил глава Правительства.