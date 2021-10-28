Повода для беспокойства нет - Министерство энергетики РК о ситуации с авиатопливом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики буквально в ручном режиме контролирует наличие запасов авиатоплива, и угрозы срыва авиасообщений в настоящее время нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это подтверждают и коллеги из Комитета гражданской авиации МИИР РК. Вместе с тем, как сообщили в аэропорту столицы, поставщики из РФ отказались от поставок в Казахстан. Это при том, что из соседней страны в соответствии с индикативным балансом может быть импортировано до 300 тысяч тонн авиакеросина. Фактически же за 9 месяцев из России ввезено всего 55 тысяч тонн», - прокомментировали в ведомстве.

По информации Министерства энергетики, АО НК «КазМунайГаз» уже поручено произвести в самое ближайшее время дополнительно 2 тысячи тонн авиатоплива, часть из которых будет выделена и аэропорту города Нур-Султана.

Поставку столичному аэропорту еще 700 тонн готов обеспечить также один из крупных поставщиков.

«Контракты на ноябрь будут заключены в течение 1-2 дней», - заверили в ведомстве.

Нефтеперерабатывающим заводам Министерством поручено ускорить отгрузку авиакеросина.

«Еще раз подчеркну, что ситуация с авиатопливом требует определенных мер и решений, но она не критичная, и Министерством энергетики прорабатываются все сценарии ее развития, чтобы не допустить критического снижения остатков керосина», - добавила пресс-секретарь ведомства Айгерим Уразалиева.

Ранее сообщалось, что авиаперевозки в аэропорту Нурсултан Назарбаев на грани срыва.