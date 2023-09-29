Повлияют ли санкции на Air Astana - ответ Минтранспорта РК

Россия ввела санкции против председателя совета директоров британской оборонной компании «BAE Systems» Крессиды Хогг. Эта компания владеет 49% акций казахстанского авиаперевозчика Air Astana. Министр транспорта Марат Карабаев и глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев прокомментировали, как российские санкции могут повлиять на деятельность казахстанской авиакомпании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Мы с большим уважением относимся к международным договорам. В первую очередь, к тем договорам и стандартам, выпущенным международной организацией гражданской авиации. В этом плане каких-то препятствий или оснований, чтобы были ограничения деятельности компании в связи с санкциями не предусматривается. Работаем строго на основе международных стандартов. Каких-либо последствий мы не видим, - прокомментировал глава КГА Тимур Ластаев на брифинге.