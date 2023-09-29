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    18:26, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Повлияют ли санкции на Air Astana - ответ Минтранспорта РК

    Повлияют ли санкции на Air Astana - ответ Минтранспорта РК
    Фото: Мухтор Холдорбеков / МИА «Казинформ».

    Россия ввела санкции против председателя совета директоров британской оборонной компании «BAE Systems» Крессиды Хогг. Эта компания владеет 49% акций казахстанского авиаперевозчика Air Astana. Министр транспорта Марат Карабаев и глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев прокомментировали, как российские санкции могут повлиять на деятельность казахстанской авиакомпании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Мы с большим уважением относимся к международным договорам. В первую очередь, к тем договорам и стандартам, выпущенным международной организацией гражданской авиации. В этом плане каких-то препятствий или оснований, чтобы были ограничения деятельности компании в связи с санкциями не предусматривается. Работаем строго на основе международных стандартов. Каких-либо последствий мы не видим, - прокомментировал глава КГА Тимур Ластаев на брифинге.

    Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что Air Astana – национальный оператор.

    - Это наш национальный оператор, мажоритар - Казахстан. Поэтому компания будет работать в штатном режиме. Никаких изменений в деятельности нашего национального оператора не будет, - добавил Марат Карабаев.

    Теги:
    Эйр Астана Авиация Транспорт
    Автор
    Арайлым Мұрат
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