Повлияет ли снижение добычи нефти в Казахстане на курс тенге

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала о важнейших факторах, которые влияют на курс тенге на этой и следующей неделях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, нефтяные котировки растут третью сессию подряд на фоне снижения ожиданий перемирия на Ближнем Востоке, а также потенциального роста спроса на нефть со стороны Китая и США.

— Арабо-израильские переговоры в Каире не увенчались успехом: Израиль продолжил атаки на Рафах даже несмотря на угрозы США прекратить поставки оружия Тель-Авиву. В то же время снижение коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели и статистика КНР о заметном приросте импорта нефти в апреле могут косвенно свидетельствовать о повышении спроса на сырье в этих странах. Таким образом, при отсутствии «черных лебедей» цены на нефть могут оказать дополнительную поддержку курсу нацвалюты на следующей неделе, — объяснила Зарина Скрипченко.

Она отметила, что снижение добычи нефти в Казахстане, безусловно, влияет на объемы поступающей экспортной валютной выручки и, соответственно, на ее предложение на локальном рынке. Однако, во-первых, это влияние происходит с определенным временным лагом, в зависимости от сроков оплаты экспортных контрактов - от трех месяцев и более.

Во-вторых, сокращение добычи на Тенгизе носит временный характер и связано с плановыми ремонтными работами. Более того, по данным КТК, в мае экспорт нефти CPC Blend составит 4,9 млн тонн против апрельских 5,4 млн, что в целом, при отсутствии иных негативных факторов, не сможет оказать существенного влияния на курс нацвалюты.

Зарина Скрипченко добавила, что на следующей неделе курс тенге будет по-прежнему формироваться под влиянием внешних и внутренних фундаментальных факторов. Среди внешних традиционно можно выделить динамику цены на нефть, связанную с комбинацией геополитических факторов (ближневосточный конфликт, ситуация в Украине) и баланса спроса и предложения на мировом рынке энергоресурсов (статистика по запасам и объемам импорта и/или потребления сырья); а также индекса доллара США, реагирующего на ожидания инвесторов относительно монетарной политики Федерального резерва.

Что касается ситуации на локальном валютном рынке, то влияние на курс тенге могут оказывать такие переменные, как состояние торгового баланса, спрос нерезидентов на казахстанские государственные ценные бумаги, а также нетто-продажи инвалюты Национальным банком.