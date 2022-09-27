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Повлияет ли большой оборот рублей на инфляцию в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Сентября 2022, 11:43
Повлияет ли большой оборот рублей на инфляцию в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал возможное влияние большого оборота российских рублей на инфляцию в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, есть определенная взаимосвязь с тенге. Дело в том, что мы также импортируем товары из России. Мы же очень тесно работаем с Россией и с другими приграничными странами. Поэтому, это такой взаимопоток, который и давит на тенге, и укрепляет его», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

Он выразил уверенность, что Национальный банк страны принимает необходимые меры.

«Что касается притока рублей, здесь, наверное, определенная какая-то работа по притоку долларов должна быть, чтобы наш тенге стабилизировался. Потому что от курса тенге также в определенной степени зависит ход инфляции. Соответствующие работы, я уверен, Нацбанком проводятся», - добавил министр.


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