Повлекший смерть детей препарат «Док-1 Макс», в Казахстане не реализуется: минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК касательно информации препарата ДОК-1 МАКС, повлёкший смерти детей в Узбекистане, на территории Республики Казахстан не зарегистрирован, соответственно реализации не подлежит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и и фармацевтического контроля Минздрава РК.

«По предоставленным официальным данным крупных аптечных сетей и дистрибьюторов лекарственных средств в РК, препарат отсутствует и не реализуется по республике, - сделали официальное заявление в Минздраве. Стоит отметить, что в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» система контроля качества лекарственных средств функционирует на всех стадиях их жизненного цикла.

Основным элементом регулирования качества и безопасности лекарственных средств является государственная регистрация, которой предшествует комплексная оценка их эффективности, безопасности и качества. Без этого лекарственное средство не допускается на рынок.

Также, перед регистрацией в Казахстане лекарственные средства и входящие в их состав активные и вспомогательные вещества, упаковочные материалы тщательно проверяются на качество.

За последние 4 года отказано в регистрации и не допущено на рынок страны 10 лекарственных препаратов разных производителей, с повышенным содержанием этиленгликоля во вспомогательных веществах.

В случае обнаружения ДОК-1 МАКС по республике будут предприняты меры в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее ВОЗ предупреждал об опасности индийских сиропов от кашля COLD OUT и NATURCOLD. Комитет также официально заявляет, что данные лекарственные средства не зарегистрированы в Казахстане и не реализуются в оптовом и розничном сегменте.

Во всех вышеназванных лекарственных средствах было обнаружено повышенное содержание этиленгликоля и диэтиленгликоля во вспомогательных веществах. Их употребление внутрь токсично для человека и может привести к летальному исходу.

Комитет напоминает, что при покупке лекарственных препаратов необходимо:

- покупать лекарства только после назначения врачей;

- если в инструкциях по применению указано, что лекарство отпускается по рецепту врачей, то необходим обязательно рецепт на это лекарства;

- в аптеке у фармацевта уточнить имеется ли сертификат соответствия на качество у приобретаемого лекарства;

- на упаковке должен быть указан регистрационный номер (№РК-ЛС....).

Если на упаковках нет этих обозначений или отсутствует информация о регистрации в Республике Казахстане, это может быть признаком того, что лекарство поддельное.

Надо помнить, что подделки могут иметь упаковку хорошо скопированную с настоящих лекарств, но название и адрес производителя могут отличаться. Поэтому, всегда проверяйте информацию на упаковке перед покупкой лекарства и не доверяйте товарам сомнительного происхождения», - заявили в ведомстве.

Все лекарства, зарегистрированные в Казахстане, можно найти на официальном сайте.