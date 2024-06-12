Повысят ли в Казахстане цены на ж/д билеты

На этот вопрос ответил исполняющий обязанности председателя правления КТЖ Канат Альмагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По стоимости билетов - один раз в год мы поднимаем цены. Практически больше и не поднимаем. В этом году на 7 процентов уже подняли. И все, - сказал Канат Альмагамбетов, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

Однако министр транспорта Марат Карабаев не исключил повышения цен на пассажирские перевозки.

- В целом полагаю, что такой механизм можно отработать. Но это никоим образом не связано с погашением долга, - отметил Марат Карабаев.

Он пояснил, что доходная часть КТЖ от пассажирских перевозок составляет очень низкую долю, а основной доход компания получает от транзитных грузоперевозок.

- Государство субсидирует эту отрасль, выделяя около 23 миллиардов тенге. Однако субсидирование - это опять же деньги налогоплательщиков. Поэтому, для того чтобы снизить субсидируемую часть, можно рассмотреть вопрос повышения стоимости билетов, - заявил Марат Карабаев.

Но, как заверил глава минтранспорта, на данном этапе этот вопрос не рассматривается. Однако для того, чтобы пассажирские перевозки окупались, билеты должны быть в три раза дороже.