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    14:48, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Повысят ли в Казахстане цены на ж/д билеты

    Поезд
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На этот вопрос ответил исполняющий обязанности председателя правления КТЖ Канат Альмагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По стоимости билетов - один раз в год мы поднимаем цены. Практически больше и не поднимаем. В этом году на 7 процентов уже подняли. И все, - сказал Канат Альмагамбетов, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса. 

    Однако министр транспорта Марат Карабаев не исключил повышения цен на пассажирские перевозки.

    - В целом полагаю, что такой механизм можно отработать. Но это никоим образом не связано с погашением долга, - отметил Марат Карабаев.

    Он пояснил, что доходная часть КТЖ от пассажирских перевозок составляет очень низкую долю, а основной доход компания получает от транзитных грузоперевозок.

    - Государство субсидирует эту отрасль, выделяя около 23 миллиардов тенге. Однако субсидирование - это опять же деньги налогоплательщиков. Поэтому, для того чтобы снизить субсидируемую часть, можно рассмотреть вопрос повышения стоимости билетов, - заявил Марат Карабаев.

    Но, как заверил глава минтранспорта, на данном этапе этот вопрос не рассматривается. Однако для того, чтобы пассажирские перевозки окупались, билеты должны быть в три раза дороже.

    Теги:
    Министерство транспорта РК Транспорт Цены и тарифы КТЖ Общество Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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