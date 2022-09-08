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Повисшую на блоке от кондиционера на пятом этаже женщину спасли полицейские в Атырау

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Сентября 2022, 10:16
Повисшую на блоке от кондиционера на пятом этаже женщину спасли полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Спасение женщины, пытавшейся спрыгнуть с многоэтажки в Атырау, попало на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 сентября около 16:16 оператору 102 сообщили, что 32-летняя жительница одного из домов, расположенного по улице Бергалиева, заперлась в квартире своей матери.

По данному сообщению на место происшествия оперативно прибыли участковые инспекторы полиции и открыли дверь квартиры. В квартире из окна пятого этажа, на блоке от кондиционера, расположенного снаружи, полицейские увидели гражданку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

В свою очередь, по словам капитана полиции Кобылана Мамитана и Нурсултана Абитова, которые спасли женщину от гибели, каждая секунда была важна, они действовали быстро и своевременно приняли решение.

Фото: polisia.kz

Атырауская область   Происшествия   Видео   Спасение  
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