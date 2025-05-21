Повысить требования к абитуриентам педагогических вузов предложила депутат

В своем депутатском запросе, депутат указала на настораживающую тенденцию — требования к будущим педагогам становятся всё ниже. Так, согласно опубликованному списку поступивших на образовательные гранты на 2024–2025 учебный год, минимальный балл по специальности «Педагогика и психология» составил всего 81 балл, а по направлению «Дошкольное обучение и воспитание» — 75 баллов. Для сравнения, в 2023–2024 учебном году минимальные баллы по этим же специальностям составляли 89 и 75 баллов соответственно.

— При этом на такие востребованные направления, как «Юриспруденция», «Право», «Журналистика и репортёрское дело», минимальные баллы поступивших на грант в те же годы начинались от 115 баллов. Мы убеждены, что обучаться на будущих педагогов должны в первую очередь те, кто искренне хочет учить и воспитывать детей, а не те, кто выбирает профессию по остаточному принципу — лишь бы получить грант, — озвучила депутат.

Она добавила, что государством сегодня созданы все условия для будущих учителей. Студентам назначаются повышенные стипендии, а учителям достойная заработная плата.

— Мотивационная часть обеспечена. Поэтому крайне важно повысить и требования, так сказать, «на входе», обеспечить строгий отбор кандидатов. В Финляндии только 10% из лучших выпускников школ могут стать абитуриентов педагогических вузов. Кандидаты оцениваются не только по академическим успехам, но и по личным качествам: эмпатии, коммуникабельности, стрессоустойчивости. В Японии будущие педагоги проходят длительные стажировки в школах под руководством опытных наставников, что позволяет им адаптироваться к реальным условиям работы. Таких примеров много, — отметила Ирина Смирнова.

Так, предлагается установить единый минимальный проходной балл по всем предметам для поступающих на педагогические специальности по гранту. По словам депутата, это позволит привлечь действительно мотивированных самых сильных кандидатов.