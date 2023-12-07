Повысить тариф на 25% просит «Астана-Теплотранзит»

В столице состоялись публичные слушания по обсуждению изменений тарифных смет, предлагаемых АО «Астана-Теплотранзит», передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе слушаний было отмечено, что действующий тариф и тарифная смета АО «Астана-Теплотранзит» утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана от 23 июня 2023 года с вводом в действие с 1 июля 2023 года.

Для изменения утвержденного тарифа до истечения срока действия субъект представляет в уполномоченный орган заявку с приложением обосновывающих материалов.

В качестве оснований для повышения тарифа АО «Астана-Теплотранзит» приводит следующие данные:

— дополнительные инвестиции на сумму 1,33 млрд тенге.

— увеличение стоимости стратегических товаров на сумму 567,8 млн тенге (потери)

— увеличение расходов на электрическую энергию на сумму 562 млн тенге

— Изменение среднемесячной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год на сумму 2,5 млрд тенге.

— получение на баланс объектов, используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг от МИО (на содержание переданных на баланс 183,7 км тепловых сетей).

Согласно проекту субъекта, вышеуказанные основания окажут влияние на увеличение тарифа на 25,2% (Изменение среднего тарифа без НДС с 1 466,83 тенге/Гкал. До 1 836 тенге/Гкал)

— Мы просим Вас поддержать увеличение тарифа на более 25%, это в денежном выражении 1 836 тенге, — сказал заместитель председателя правления АО «Астана-Теплотранзит» Асет Шамкенов.

По его словам, реализация инвестпрограммы позволит снизить физический износ на 0,6% (с 54,4% до 53,8%), нормативные технические потери на 0,1% (с 12,28% до 12,18%), текучесть квалифицированных кадров, что должно повлиять на предоставление качественных и надежных услуг в сфере естественных монополий.

Было заявлено, что окончательное решение Департаментом будет принято в сроки, установленные законодательством о естественных монополиях.