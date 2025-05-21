Повышение тарифов до 200%: депутат заявил о лоббировании интересов страховых компаний

По его словам, постановление № 87 от 27 декабря 2024 года, принятое Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, напрямую касается около 6 миллионов владельцев транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране. Однако он был принят в одностороннем порядке, без учета их мнения и без участия представителей транспортной отрасли.

В частности, депутат отметил, что с 7 апреля 2025 года страховая премия по регионам необоснованно резко выросла.

— Например, по сравнению с 2023 годом, первоначальный страховой тариф в регионах вырос в два раза и составил приблизительно 78 тысяч тенге, тогда как в Астане он вырос в три раза и достиг 112 000 тенге. Таким образом, столичный житель, впервые зарегистрировавший свой автомобиль, теперь заплатит не 36 тысяч, а 112 тысяч тенге, алматинцы — минимум 78 тысяч тенге, а жители других регионов приобретут страховой полис примерно за 40 тысяч тенге, — сказал Елнур Бейсенбаев.

Во-вторых, мажилисмен заявил, что в постановлении допущена норма, создающая неравенство между гражданами по страховому коэффициенту.

— Например, если гражданин Казахстана впервые оформляет страховку, то применяется класс А, а для иностранного гражданина сразу применяется самый высокий класс — 13-й. В результате, молодой водитель нашей страны заплатит 80 000 тенге, а иностранному гражданину сразу предоставляется 50-процентная скидка. Разница как между небом и землей! Это грубо нарушает закрепленный в нашей Конституции принцип «равенства перед законом», — отметил он.

Также, по словам депутата, существует риск возникновения региональной дискриминации.

— В пункте 11 постановления указано, что за ДТП, произошедшее за пределами региона, где было зарегистрировано транспортное средство, то «бонус-малус» будет понижен на 1 класс ниже. Это ограничивает конституционное право этих граждан (статья 21) на свободное передвижение по территории республики. Как соответствующий госорган принимает такую нелогичную норму, противоречащую унитарным принципам управления нашей страны?! — высказался Е.Бейсенбаев.

Кроме того, водители мотоциклов, скутеров и мопедов теперь рассматриваются в одной категории наравне с владельцами автомобилей. Если в 2023 году водитель скутера платил 7 тысяч тенге, а с 7 апреля 2025 года эта сумма выросла примерно до 50 тысяч тенге.

— Теперь существует риск, что молодые люди вообще не смогут позволить себе оплатить страховой тариф, размер которого сопоставим со стоимостью самого скутера. Получается, что решение по новому тарифообразованию в сфере гражданско-правовой ответственности автовладельцев принималось без учета мнений 6 млн водителей, то есть наших избирателей. Кроме того, без участия профильного Минтранспорта, депутатов Парламента, что наводит на мысль о лоббировании интересов страховых компаний. Было бы логично и справедливо, если бы тарифы были подняты на 20-30%. Но здесь мы видим повышение тарифов до 200 процентов, — сказал депутат.

В связи с этим, он предложил принять следующие меры: