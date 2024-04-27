Повышение квалификации и сокращение рабочего дня могут привести к высоким результатам – Институт экономических исследований

Для достижения наилучших результатов важен не только уровень знаний и навыков сотрудников, но и их удовлетворенность работой, хорошее физическое и эмоциональное состояние. Об этом заявили в статье Института экономических исследований (ERI), передает корреспондент агентства Kazinform.

— Согласно статье 2 Конвенции Международной организации труда 1919 года, было утверждено, что максимальная длительность рабочего дня составляет 8 часов, а рабочая неделя — 48 часов (в промышленности). Однако, в наше время, когда технологии оптимизируют человеческий труд, насколько эффективна эта норма? Действительно ли работники проводят все 8 часов рабочего дня продуктивно, или мы обманываем самих себя? Как долгий рабочий день влияет на человеческий капитал страны? — задаются вопросом эксперты.

Также в статье указали, что в человеческий капитал входят уровень образования, навыки и опыт, которые считаются ключевыми ресурсами экономики. Согласно исследованию Организации экономической интеграции и развития, каждый дополнительный год обучения может увеличить трудовую продуктивность на 6-10%. В то же время влияние длительности рабочего дня на продуктивность и здоровье работников слегка негативное, подчеркнули эксперты.

— Анализируя международный опыт, можно увидеть разные подходы к управлению рабочим временем. Например, в Японии, где долгий рабочий день считается нормой, в последние годы начали внедрять программы по сокращению рабочего дня в целях повышения продуктивности и качества жизни сотрудников. Согласно статистике Международной организации труда, сокращение рабочего времени на 10% увеличивает продуктивность на 8%. Согласно данным Eurostat за 2023 год, в Германии длительность рабочей недели составляет 34,2 часа, а по продуктивности труда страна демонстрирует одни из самых высоких показателей в Европе. Такой результат был достигнут путем непрерывного обучения и повышения квалификации сотрудников, а также путем внедрения гибких форм занятости. По данным Международной организации труда, в Казахстане рабочая неделя длится 38 часов, а доля работающих 49 часов и более составляет 2%, — привели данные в статье.

Более того, такие компании, как Google и Microsoft, внедрившие 4-дневную рабочую неделю на постоянной основе и сократившие длительность перерывов и количество неэффективных собраний, повысили продуктивность и удовлетворенность работой на 20-40%. Это демонстрирует важность оптимальной модели рабочего дня для производительности и инвестиции в человеческий капитал, добавили в институте.

— В этой связи следует отметить, что и в Казахстане с 1 июля 2023 года были предприняты первые шаги в направлении сокращения продолжительности работы: в Трудовой кодекс были внесены изменения, разрешающие 4-дневную рабочую неделю. В трудовом договоре, с согласия сторон, можно установить 4-дневную рабочую неделю с чередованием 5- или 6-дневных рабочих недель. Также стоит отметить, что офисные работники в течение дня проводят всего лишь 3 часа в продуктивной работе. В любой отрасли работники эффективны только на 60% или даже меньше. В среднем, работники способны выполнять продуктивную и эффективную работу всего 2 часа 23 минуты в день. Таким образом можно утверждать, что более 5 часов 8-часового рабочего дня тратятся неэффективно. Обычно работники демонстрируют максимальную продуктивность и гиперфокус с 9 утра до 12 дня, — считают эксперты.

По мнению представителей Института экономических исследований, длительность рабочего дня не только замедляет продуктивность, но и серьезно вредит здоровью сотрудников. Ухудшение здоровья работников увеличивает нагрузку на других сотрудников и, в свою очередь, наносит вред долгосрочной производительности.

— По исследованию Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, длительный рабочий день ослабляет здоровье человеческого капитала. Так, в 2016 году в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 745 тысяч человек, что на 29% больше, чем в 2000 году. Согласно результатам исследования, рабочая неделя продолжительностью 55 часов или более увеличивает вероятность инсульта на 35%, а ишемических болезней — на 17%. Конечно, рабочая неделя в 35-40 часов не несет такого же риска для здоровья. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, в мире 488 млн работников вынуждены работать более 55 часов в неделю. Результаты исследования показывают, что большинство умерших от профессиональных заболеваний были в возрасте от 45 до 74 лет, и подавляющее большинство — более 70% — составляли мужчины (данные за 2016 год), — уточнили эксперты.

По записям Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, США теряют примерно 150 млрд долларов в год из-за проблем со здоровьем работников. Эти потери включают упущенную прибыль из-за болезней, страхование и другие выплаты. Кроме того, по результатам другого исследования Гарвардского университета, американские компании теряют каждый год 65 млрд долларов из-за недосыпа сотрудников.

— Возможно, работодателям стоит обратить больше внимания не на лечение заболеваний сотрудников, а на их профилактику. Ведь 8-часовой рабочий день в некоторых случаях затрудняет для работников возможность посещения врача в удобное для них время. Подводя итоги можно отметить, что для достижения наилучших результатов важен не только уровень знаний и навыков сотрудников, но и их удовлетворенность работой, хорошее физическое и эмоциональное состояние, — предлагают эксперты Института экономических исследований.

По словам экспертов, повышение квалификации сотрудников и сокращение рабочего дня могут привести к высоким результатам без вреда для их здоровья. Это, в свою очередь, увеличивает лояльность сотрудников к организации, делая их заинтересованными в долгосрочной работе на одном месте.