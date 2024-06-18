Повышение качества и упрощение процедур госзакупок обсудили в Сенате

Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрели законы, направленные на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, исключение чрезмерной регламентации, дальнейшую автоматизацию и упрощение процедур закупок, создание единой платформы по закупкам. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Законами «О государственных закупках» и сопутствующим ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации» предусматриваются такие новеллы, как возможность внедрения элементов общественного контроля, оптимизация и сокращение процедур закупок, для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника.

Кроме того, документами предусматриваются усиление мер по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и ответственности поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших договорные обязательства, а также пересмотр порядка подачи жалобы и сроков их рассмотрения.

Вместе с тем, парламентарии рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документ предусматривает ответственность заказчика за непредставление или несвоевременное представление сведений об уклонении поставщика от заключения договора о государственных закупках, а также за несвоевременное обращение в суд для признания поставщика недобросовестным.

По итогам обсуждения членами комитета было принято решение направить законы на рассмотрение на заседании палаты.