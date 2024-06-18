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    16:16, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Повышение качества и упрощение процедур госзакупок обсудили в Сенате

    Повышение качества и упрощение процедур госзакупок обсудили в Сенате
    Фото: Сенат РК

    Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрели законы, направленные на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, исключение чрезмерной регламентации, дальнейшую автоматизацию и упрощение процедур закупок, создание единой платформы по закупкам. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Законами «О государственных закупках» и сопутствующим ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации» предусматриваются такие новеллы, как возможность внедрения элементов общественного контроля, оптимизация и сокращение процедур закупок, для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника.

    Кроме того, документами предусматриваются усиление мер по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и ответственности поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших договорные обязательства, а также пересмотр порядка подачи жалобы и сроков их рассмотрения.

    Вместе с тем, парламентарии рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документ предусматривает ответственность заказчика за непредставление или несвоевременное представление сведений об уклонении поставщика от заключения договора о государственных закупках, а также за несвоевременное обращение в суд для признания поставщика недобросовестным.

    По итогам обсуждения членами комитета было принято решение направить законы на рассмотрение на заседании палаты.

    Теги:
    Госзакупки Сенат Парламент Законопроекты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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