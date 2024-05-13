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    12:13, 13 Май 2024 | GMT +6

    Повестку заседания Сената утвердили депутаты

    Повестку заседания Сената утвердили депутаты
    Фото: Сенат РК

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание бюро, на котором депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 16 мая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе предстоящего заседания палаты депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года».

    Нормы документа направлены на повышение эффективности защиты прав граждан двух государств, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

    Отметим, протокол был подписан министрами иностранных дел двух государств 17 мая 2023 года в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР.

    На повестке предстоящего заседания палаты также будет рассмотрен Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности».

    Цель Закона – ратификация протокола, направленного на создание правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности государств – членов Евразийского экономического союза.

    Вместе с тем, документом предусматривается внесение изменений и дополнений в части поддержки реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, перечень которых определяется Межправительственным советом ЕАЭС.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Парламент Депутаты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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