Повестку заседания Сената утвердили депутаты

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание бюро, на котором депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 16 мая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе предстоящего заседания палаты депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года».

Нормы документа направлены на повышение эффективности защиты прав граждан двух государств, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Отметим, протокол был подписан министрами иностранных дел двух государств 17 мая 2023 года в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР.

На повестке предстоящего заседания палаты также будет рассмотрен Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности».

Цель Закона – ратификация протокола, направленного на создание правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности государств – членов Евразийского экономического союза.

Вместе с тем, документом предусматривается внесение изменений и дополнений в части поддержки реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, перечень которых определяется Межправительственным советом ЕАЭС.