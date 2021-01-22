Повестку в армию по SMS будут получать казахстанские призывники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повестки в армию через смс-рассылки будут получать казахстанские призывники. Об этом заявили в Министерстве обороны в ходе расширенного совещания под руководством первого заместителя министра обороны РК – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Мурата Бектанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По словам представителей ведомства, сейчас они интегрируют информацию с базами данных «электронного правительства». Это позволит не только своевременно сообщать будущим солдатам явиться в военкомат, проще станет и устанавливать местонахождение призывников.

Несмотря на значительное влияние на ход призывной кампании ситуации с пандемией COVID-19, в 2020 году на воинскую службу было призвано около 34 тысяч граждан.



В ходе совещания, первый заместитель министра обороны РК – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Мурат Бектанов отметил необходимость усиления работы по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи, которая будет способствовать росту престижа казахстанской армии и повышению мотивации к воинской службе.