Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы Казахстана

АСТАНА .КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 20 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев остановился на задачах, которые были обсуждены совместно с коллегами-парламентариями стран СНГ в ходе визита делегации казахстанских сенаторов в Российскую Федерацию.

Кроме того, члены Бюро утвердили и повестку предстоящего заседания Палаты. Депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы». Целью Соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирование отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе.

Также депутаты распределили между Комитетами Сената законы, ранее поступившие из Мажилиса Парламента.