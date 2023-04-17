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    12:53, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы Казахстана

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    Фото: senate.parlam.kz
    АСТАНА .КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 20 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Открывая заседание, Маулен Ашимбаев остановился на задачах, которые были обсуждены совместно с коллегами-парламентариями стран СНГ в ходе визита делегации казахстанских сенаторов в Российскую Федерацию.

    Кроме того, члены Бюро утвердили и повестку предстоящего заседания Палаты. Депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы». Целью Соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирование отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе.

    Также депутаты распределили между Комитетами Сената законы, ранее поступившие из Мажилиса Парламента.


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