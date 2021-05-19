Поведением некоторых родителей на ЕНТ возмутился глава Наццентра тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня почти 50 000 детей уже сдали ЕНТ. Об этом заявил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему родители считают, что устроив форменный скандал с криками, съёмкой на телефон и угрозами, всегда можно добиться своего? Ребёнок самостоятельно зарегистрировался на ЕНТ. Самостоятельно выбрал дату, но пришёл в другой день. Естественно, его не запустили. Но тут приходит мама выпускника и с криком/шумом, абсолютно не принимая во внимания, что у ребёнка другая дата сдачи, настаивает на своём. Коллеги, понимая, что спорить бесполезно, помогают зарегистрироваться повторно и меняют на удобную дату. А уже вечером отец выпускника в Фб пишет гневный пост о том, какие мы неадекваты. Далее, по классике жанра, в комментариях оскорбления, плевки и проклятия. Вот честно, было бы время, всех бы привлёк за клевету и оскорбления», - написал Дидар Смагулов на своей странице в Facebook.

Он также выразил готовность предоставить все данные для проверки и экспертизы.

«Наша система журналирует абсолютно все действия вплоть до секунды. Мы готовы предоставить журнал логов любым экспертам. Я предложил отцу определить независимую компанию, чтобы они проверили достоверность моих слов, а мы готовы оплатить их услуги. На сегодня почти 50 000 детей уже сдали ЕНТ и ни у кого не было проблем с регистрацией, «подменой» даты тестирования», - добавил он.