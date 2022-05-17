17 Мая 2022 14:39

Повара крупных ресторанов торговали наркотиками в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Повара ресторанов сбывали наркотики на рабочем месте. Об этом заявили городские борцы с наркопреступностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

«Над проверкой ряда оперативной информации мы работали несколько недель. Преступная деятельность фигурантов подтвердилась и была официально задокументирована. Повар одного из элитных ресторанов, гр. М. 1973 года рождения, был задержан на рабочем месте, после того, как нами был произведен оперативный закуп наркотического средства - гашиш. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили наркотическое средство гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем», - рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города полковник полиции Сагындык Аяганов.

В другом случае, по словам полицейского, наркосбытом промышляла повар - женщина. По месту жительства гр. Д., 1980 года рождения, в Карасайском районе Алматинской области, обнаружен пакет с порошкообразным веществом, истинную принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза.

«По обоим фактам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ст. 297 ч.1 УК РК», - добавили в полиции.