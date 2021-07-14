Повар украл 1,5 млн тенге из кассы кафе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23-летний житель столицы задержан сотрудниками криминальной полиции, ему инкриминируют крупную кражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«В ходе расследования установлено, что подозреваемый, работая поваром в одном из столичным кафе, узнал, что в кассе заведения хранится крупная сумма денег. В ночное время суток он разбил окно в помещении кафе и проник внутрь. Вскрыв кассовый аппарат, молодой человек совершил кражу крупной суммы денег в размере полтора млн тенге, после чего скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

Наутро директор кафе, обнаруживший кражу, обратился в полицию.

Момент похищения денег зафиксировала камера наблюдения.

Подозреваемый работник кафе был задержан у себя в квартире. Он дал признательные показания. Украденные деньги изъяты, задержанный водворен в ИВС.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.