Повар украл 1,5 млн тенге из кассы кафе в Нур-Султане
«В ходе расследования установлено, что подозреваемый, работая поваром в одном из столичным кафе, узнал, что в кассе заведения хранится крупная сумма денег. В ночное время суток он разбил окно в помещении кафе и проник внутрь. Вскрыв кассовый аппарат, молодой человек совершил кражу крупной суммы денег в размере полтора млн тенге, после чего скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.
Наутро директор кафе, обнаруживший кражу, обратился в полицию.
Момент похищения денег зафиксировала камера наблюдения.
Подозреваемый работник кафе был задержан у себя в квартире. Он дал признательные показания. Украденные деньги изъяты, задержанный водворен в ИВС.
Возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.