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    12:52, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Повар украл 1,5 млн тенге из кассы кафе в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23-летний житель столицы задержан сотрудниками криминальной полиции, ему инкриминируют крупную кражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    «В ходе расследования установлено, что подозреваемый, работая поваром в одном из столичным кафе, узнал, что в кассе заведения хранится крупная сумма денег. В ночное время суток он разбил окно в помещении кафе и проник внутрь. Вскрыв кассовый аппарат, молодой человек совершил кражу крупной суммы денег в размере полтора млн тенге, после чего скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

    Наутро директор кафе, обнаруживший кражу, обратился в полицию.

    Момент похищения денег зафиксировала камера наблюдения.

    Подозреваемый работник кафе был задержан у себя в квартире. Он дал признательные показания. Украденные деньги изъяты, задержанный водворен в ИВС.

    Возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
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