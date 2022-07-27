27 Июля 2022 22:44

Поучительный мультфильм выпустили спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области совместно с ТОО «MediaPRO.KZ» выпустили мультфильм «Тентек и Айя» о правилах поведения детей на воде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«Создатели мультипликационного фильма решили рассказать о том, как опасно детям посещать водоемы без взрослых и что ни в коем случае не нарушать меры безопасности. Выбор темы актуален: с приходом летнего сезона увеличивается количество несчастных случаев при купании с участием детей. Дети любят нестандартный подход к обучающему процессу, поэтому было решено для профилактики использовать именно такой метод», − сообщили в ДЧС ВКО.

Ребятам привели примеры, когда их ровесники, нарушив правила, попали в беду. Затем спасатели дали простые и понятные инструкции, как правильно вести себя на воде.

Благодаря широкомасштабной профилактике, проводимым акциям, рейдам и работе с подрастающим поколением сотрудникам управления гражданской обороны и пресс-службе ДЧС ВКО в текущий купальный сезон удалось снизить гибель детей на воде в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Это уже второй мультфильм спасателей ВКО о юных героях: мальчике Тентеке и девочке Айе. Ранее был выпущен мультфильм о правилах пожарной безопасности.

Автором текста стал Илья Волков из Усть-Каменогорска, компьютерную графику и анимацию сделал Денис Костив, специалист ТОО «MediaPRO.KZ».





Фото: gov.kz