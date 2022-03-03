Поучаствовать в анализе коррупционных рисков в СПК «Солтүстік» предложили жителям СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области объявил о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ведомства, жители региона могут принять участие в проведении анализа. Можно предоставить сведения об административных барьерах, входящих в компетенцию корпорации, причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям, либо внести предложения по усовершенствованию нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность СПК «Солтүстік». Информацию принимают на почту upd.sko@antikor.gov.kz с пометкой «анализ СПК».
Внешний анализ коррупционных рисков в социально-предпринимательской коррупции будет проводиться до 15 апреля.
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» образовано в 2011-м году. Согласно информации, размещенной на сайте корпорации, единственным ее акционером является акимат Северо-Казахстанской области. Миссия СПК – содействие социально-экономическому развитию региона на принципах партнерства государства и бизнеса.
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