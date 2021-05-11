Потушить пожар в ВКО к вечеру пообещало МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официального представителя МЧС Талгата Уали журналисты спросили об угрозе дальнейшего возгорания в Риддере и поселке Лесхоз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Риддере уже полностью ликвидирован пожар. Сейчас идет тушение отдельных участков леса, там идет тление стволовых деревьев. Ближе к вечеру мы надеемся, что наши силы и средства полностью потушат данный пожар», - сказал Талгат Уали на встрече с журналистами.

По его словам, сейчас сложно говорить о рисках.

«Заблаговременно об этом нельзя говорить, в ходе тушения будет ясно. Если усиленного ветра не будет, то, надеемся, что форс-мажоров не будет», - отметил Т. Уали.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

В 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках.



