Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные вместе с лесниками стараются ликвидировать лесной пожар в Уланском районе, возникший накануне утром, но пока ликвидировать полностью пожар не удается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Площадь пожара достигла 28 га. Пожарные идут вдоль кромки, стараясь затушить тлеющие участки. Угроза близлежащим населенным пунктам не представляется.

«Открытого пламени нет, борьба ведется с тлеющими участками. Ночью и утром в регионе прошел сильный проливной дождь, но над этой территорией региона дождь лишь «покрапал», - сообщила только что главный специалист департамента по ЧС Анастасия Скляр.

Лесники Асубулакского лесхоза считают, что причиной возгорания в лесной зоне Приморского лесничества мог послужить грозовой разряд вчера в первой половине дня.

В ликвидации пожара участвуют свыше 60 сотрудников лесхоза и «Казавиалесоохраны». К ним на подкрепление направлены пожарные подразделения из трех пожарных частей Уланского района. Также силы и средства задействованы из города Усть-Каменогорска.

«Личный состав был собран по тревоге, с каждой городской пожарной части были выделены по 5 человек. В целом от службы пожаротушения на тушение лесного пожара задействовано около 70 сотрудников. Сложность тушения заключается в горной каменистой местности. Не везде можно свободно пройти. Ликвидация ведется вручную, пожарные и лесники используют лопаты, хлопушки и ранцевые огнетушители», - рассказал помощник заместителя руководителя тушения пожаров ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Мерей Шарипханов.









