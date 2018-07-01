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Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается

25 Июля 2018 15:08 309
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Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные вместе с лесниками стараются ликвидировать лесной пожар в Уланском районе, возникший накануне утром, но пока ликвидировать полностью пожар не удается, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Площадь пожара достигла 28 га. Пожарные идут вдоль кромки, стараясь затушить тлеющие участки. Угроза близлежащим  населенным пунктам не представляется.

«Открытого пламени нет, борьба ведется с тлеющими участками. Ночью и утром в регионе прошел сильный проливной дождь, но над этой территорией региона дождь лишь «покрапал», - сообщила только что главный специалист департамента по ЧС Анастасия Скляр.

Лесники Асубулакского лесхоза считают, что причиной возгорания в лесной зоне Приморского лесничества мог послужить грозовой разряд вчера в первой половине дня.

В ликвидации пожара участвуют свыше 60 сотрудников лесхоза и «Казавиалесоохраны». К ним на подкрепление направлены пожарные подразделения из трех пожарных частей Уланского района. Также силы и средства задействованы из города Усть-Каменогорска.

«Личный состав был собран по тревоге, с каждой городской пожарной части были выделены по 5 человек. В целом от службы пожаротушения на тушение лесного пожара задействовано около 70 сотрудников. Сложность тушения заключается в горной каменистой местности. Не везде можно свободно пройти. Ликвидация ведется вручную, пожарные и лесники используют лопаты, хлопушки и ранцевые огнетушители», - рассказал помощник заместителя руководителя тушения пожаров ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Мерей Шарипханов.


Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается
Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается
Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается
Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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