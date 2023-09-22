Потрясающее здание: известный телеведущий Арман Давлетьяров высказался о «Шабыте»

Известный медиа-менеджер, телеведущий Арман Давлетьяров высказал свое мнение о здании Казахского национального университета искусств «Шабыт» и Дворце Независимости, где ведутся работы по реконструкции. Он призвал жителей не поддаваться хейту, отметив, что здания уже ремонтируют. Арман Давлетьяров назвал столичные культурные объекты потрясающими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одно красивое здание «Шабыт», где идет реконструкция. Потрясающее невероятное здание. Рядом Дворец Независимости, где тоже идет реконструкция. Слышал, что хейт есть на эту тему. Друзья, надо радоваться, что наконец-то взялись за эти здания. Видел вчера коллег, работающих в этой индустрии. Они говорят: «наконец-то, дождались». Все должно быть красиво и снаружи, и внутри. Красивая Астана, горжусь!» - отметил Арман Давлетьяров.

Ранее в социальных сетях появились снимки здания «Шабыт». Многие подумали, что его сносят. На территории работала спецтехника и объект больше напоминал руины. Поэтому астанчане были возмущены тем, что объект культуры просто так сносят. Однако выяснилось, что на самом деле проводится реконструкция в связи с его аварийным состоянием.

Фото: Виктор Федюнин

В Казахском национальном университете искусств прокомментировали инцидент. Отмечалось, что работы по реконструкции продолжатся примерно до декабря 2024 года.

Информация о предполагаемом сносе Дворца Независимости тоже появилась в социальных сетях. Такие же ремонтные работы, реконструкция проводятся и во Дворце Независимости. Выяснилось, что имеются дефекты в металлоконструкциях кровли, проводится капитальный ремонт с усилением отдельных элементов структурного покрытия.