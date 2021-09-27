РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:22, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Потребности Афганистана в гуманитарной помощи со стороны Казахстана обсудили в Кабуле

    None
    None
    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Вопросы предоставления продовольственной и иной гуманитарной помощи афганскому народу обсудили на встрече Посла Казахстана в Кабуле Алимхан Есенгельдиева с и. о. министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Ханом Муттаки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Глава афганского внешнеполитического ведомства поблагодарил казахстанскую сторону за готовность оказать предметную поддержку населению Афганистана в сложный переходный период.

    По словам собеседника казахстанского дипломата, новые афганские власти подтверждают свою готовность к установлению мирных отношений со всеми странами, в первую очередь с соседями и государствами региона, а также к предупреждению возникновения какой-либо угрозы их безопасности с территории Афганистану. Отмечено, что внешняя политика Казахстана в целом, и на афганском направлении в частности, вызывает уважение.

    Теги:
    Международная деятельность РК Другие государственные органы Международная деятельность МИД РК Афганистан для mail.ru
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!