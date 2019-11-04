Потребность во врачах в Атырауской области удалось снизить – Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН - АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Потребность во врачах в Атырауской области снизилась до 30 человек. Об этом сообщил аким региона Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Нурлан Ногаев, для решения проблемных вопросов по обеспеченности кадрами в сфере здравоохранения из местного бюджета выделены гранты.

«На сегодняшний день благодаря принимаемым мерам потребность во врачах снизилась до 30 человек. Если в 2016 году необходимо было привлечь 144 врача, то на сегодняшний день необходимо 30 врачей. Со своей стороны мы выделяем средства из областного бюджета для подготовки в бакалавриате, а также резидентуре необходимых нам специалистов. В 2017-2018 учебном году из областного бюджета были выделены средства на подготовку 222 абитуриентов, в том числе 35 человек готовятся по врачебным специальностям. Готовить кадры будут университеты имени Асфендиярова, Марата Оспанова в Актобе, Букетова в Караганде и другие вузы», - сказал аким Атырауской области в ходе пресс-конференции в СЦК.

В целом, как проинформировал Н. Ногаев, в 2018 году в области выделили 231 грант, из них 53 - для подготовки врачей.

Как отметил глава региона, в целом в сфере здравоохранения ведется активная работа по улучшению материально-технической базы, снижению дефицита врачей.