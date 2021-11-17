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Потребность в ядерных электростанциях постепенно будет возрастать – Елбасы

17 Ноября 2021 17:57
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Потребность в ядерных электростанциях постепенно будет возрастать – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поделился своим видением касательно перехода страны к альтернативной энергетике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будущий переход к «зеленой» экономике повлияет не только на Казахстан, но и на всю мировую экономику. Да, мы – государство, добывающее нефть и газ, но мы не единственные, есть и более сильные государства в этом деле. Серьезное изучение вопроса говорит о том, что до 2060 года мы окончательно от нефти не отойдем, как хотели бы этого. Потому что уже сейчас видно, что стоимость «зеленой» экономики, энергия ветра и солнца не очень удовлетворяет тех, кто этим занимается. Ветра иногда нет, солнце тоже за тучу уходит и т.д.», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Между тем, Елбасы напомнил про обещание по достижению углеродной нейтральности.

«Но в целом, генеральная линия – спасение от потепления Земли. Мы, как и весь мир, подключились к этому вопросу. Мы берем на себя обязательство к 2060 году выйти на (углеродную - прим. авт.) нейтральность. Мы уже сейчас начинаем работать в этом плане, каждый год у нас запускаются новые электростанции как за счет ветра, так и за счет солнца. Но я считаю, что в конце концов этот вопрос будет решать ядерная энергетика. Казахстан добывает 25% первичного урана в мире и частично обогащает. Поэтому мы ощущаем, что потребность в урановой руде и ядерных электростанциях постепенно будет возрастать», - отметил Н. Назарбаев.

«Поэтому здесь большое значение имеет воспитание людей в этом плане. Переход на электрические автомобили – обычные являются большим загрязнителем. Или переход на водородную энергетику, но как это будет выглядеть? То есть, здесь много вопросов, но общей координации и направления для всего человечества нет», - заключил Елбасы.


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#Энергетика   #Первый Президент - Елбасы   #АСТАНА КЛУБ-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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