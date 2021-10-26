Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Потребность в переподготовке каждого второго работника возникнет в ближайшие пять лет

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Октября 2021, 11:48
Потребность в переподготовке каждого второго работника возникнет в ближайшие пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ожидаемых изменениях на рынке труда рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем пандемия и новая демографическая ситуация предъявляют новые требования, требующие системной работы на рынке труда. Во-первых, быстрые изменения требований к рабочей силе. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет изменятся 40% основных навыков, необходимых рабочей силе. Возникнет потребность в переподготовке каждого второго работника», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Во-вторых, демографические риски.

«В сфере промышленности идет процесс старения кадров, в этой сфере занято только 20% молодежи. В-третьих, новые форматы работы. В настоящее время стремительно развивается экономика свободного дохода или гиг-экономика, фрилансеры. Необходимо законодательное регулирование их деятельности и принятие мер по защите трудовых прав», - отметил министр.

«В этой связи министерством в рамках проекта закона «О профессиональных квалификациях», проекта «Социального кодекса» инициирован ряд инициатив по развитию Национальной системы квалификаций и стимулированию рабочей силы к прохождению профобучения. Ведется работа по развитию онлайн учебного портала на базе электронной биржи труда, созданию электронных сервисов по профессиональной ориентации, поддержке сотрудников», - заключил С. Шапкенов.

Правительство РК   Минтруда РК   Экономика   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной