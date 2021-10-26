Потребность в переподготовке каждого второго работника возникнет в ближайшие пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ожидаемых изменениях на рынке труда рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем пандемия и новая демографическая ситуация предъявляют новые требования, требующие системной работы на рынке труда. Во-первых, быстрые изменения требований к рабочей силе. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет изменятся 40% основных навыков, необходимых рабочей силе. Возникнет потребность в переподготовке каждого второго работника», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Во-вторых, демографические риски.

«В сфере промышленности идет процесс старения кадров, в этой сфере занято только 20% молодежи. В-третьих, новые форматы работы. В настоящее время стремительно развивается экономика свободного дохода или гиг-экономика, фрилансеры. Необходимо законодательное регулирование их деятельности и принятие мер по защите трудовых прав», - отметил министр.

«В этой связи министерством в рамках проекта закона «О профессиональных квалификациях», проекта «Социального кодекса» инициирован ряд инициатив по развитию Национальной системы квалификаций и стимулированию рабочей силы к прохождению профобучения. Ведется работа по развитию онлайн учебного портала на базе электронной биржи труда, созданию электронных сервисов по профессиональной ориентации, поддержке сотрудников», - заключил С. Шапкенов.