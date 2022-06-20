Потребление яиц в РК составляет в среднем 194 штуки в год на человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство яиц в РК после многолетнего спада пошло в рост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.

За январь–апрель 2022 года фермеры получили 1,6 млрд яиц — на 12,1% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе наибольшие объёмы производства яиц зафиксированы в Алматинской области: 300,3 млн шт., плюс 27,5% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Акмолинская (233,4 млн шт., минус 1,8%) и Северо-Казахстанская (213,7 млн шт., рост в 2,2 раза) области.

В целом за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 млрд яиц, на 4,5% меньше, чем годом ранее. Ранее, в 2019-2020 годах, в стране также наблюдался спад производства.

По итогам января–мартаместные компании практически полностью обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на яйца: на 96,1% против 92,5%.

На долю импорта пришлось всего 3,9% от ресурсов соответственно. Импорт сократился сразу на 43% за год, до 45,8 млн шт. На экспорт Казахстан отправил 72,7 млн яиц, что составило 6,2% от ресурсов.

На внутреннем рынке реализовали 1,1 млрд яиц, на 1,9% больше, чем годом ранее.

За 2021 год среднее потребление яиц на одного казахстанца составило 193,9 штуки в год, или 16,2 яйца в месяц — на 2,6% меньше, чем годом ранее. Горожане потребляют больше яиц, чем сельские жители: 211,9 штук против 168,2 штук в год в среднем на душу населения.

Любители яиц проживают в Костанайской области: за прошлый год потребление в среднем на каждого жителя региона составило 259,8 яиц, плюс 2,3% за год. В тройке лидеров также оказались Карагандинская и Акмолинская области. Наименьшие показатели зафиксированы в Мангистауской области.