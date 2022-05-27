27 Мая 2022 13:36

Потребление вейпов приводит к специфическим заболеваниям – Минздравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Влияние электронных сигарет (вейпов) на организм человека такое же, как и обычных. Об этом на брифинге в СЦК заявила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан Гульнара Сарсенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо нашему населению, а именно молодому поколению знать, что влияние курения – хоть это традиционные сигареты, либо это новые виды изделий с нагреваемым табаком, воздействие одинаковое на организм человека и как следствие – это возникновения болезней», - сказала Гульнара Сарсенбаева, отвечая на вопросы журналистов.

Было отмечено, что электронные сигареты приводят к специфическим болезням. Так при потреблении вейпов развивается так называемая болезнь EVALI. Это означает, что разгоряченная жидкость попадает в легкие и начинает оседать маленькими озерцами и по пути она прожигает легкие.

«По порядка четырем основным группам заболеваний ежегодно регистрируется летальность – это болезнь сердечно-сосудистых систем, онкология, сахарный диабет, болезнь органов дыхания. На их лечение затрачивается более 220 млрд тенге. Это по итогам прошлого года», - сообщила Гульнара Сарсенбаева.