Потребление услуг КТ и МРТ увеличилось на 54% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2020 год Фондом социального медицинского страхования заключены договоры с 1 258 поставщиками услуг, в том числе 657 государственных медорганизаций (52%) и 601 частная (48%). Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам января 2020 года наблюдается рост оказанных консультативно-диагностических услуг (без консультаций специалистов) на 27% по сравнению с январем 2019 года. В том числе увеличилось потребление услуг КТ и МРТ на 54%, УЗИ – на 21%. Наблюдается рост услуг восстановительного лечения и медицинской реабилитации по всем профилям на 48%, в том числе по профилю «неврология» (инсульт) объем оказанных услуг вырос в 3,2 раза», - сказал Айбатыр Жумагулов

Напомним, что с введением социального медстрахования бюджет системы здравоохранения в 2020 году составил 1,6 трлн тенге с увеличением объемов медицинской помощи в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Было отмечено, что до 1 апреля текущего года все жители страны считаются условно застрахованными и могут беспрепятственно получать медицинские услуги, которые полагаются им в рамках пакета ГОБМП и пакета ОСМС. В этот период гражданам необходимо определиться со своим статусом застрахованности и стать участником ОСМС. После завершения льготного периода незастрахованные пациенты будут продолжать получать медицинскую помощь, но только в рамках ГОБМП, остальные услуги – на платной основе. Поэтому важно получить статус застрахованного в системе ОСМС до 31 марта.



