22 Июня 2022 14:49

Потребление сладостей снизилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первый квартал 2022 года на душу населения в среднем пришлось 10,3 кг сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий, что на 1,3% меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Из них непосредственно на сахар-песок пришлось 4,5 кг, на 7,2% больше по сравнению с январём–мартом 2021 года. Кроме сахара-песка, казахстанцы увеличили потребление мороженого (на 2,6% за год, до 275 граммов на душу населения за квартал), а также шоколада (на 0,5%, до 223 граммов).

В то же время потребление сахара-рафинада сократилось на 27,6%, до 113 граммов за квартал на душу населения. Снизилось и потребление варенья, джема и повидла (на 27,4%, до 547 граммов), а также конфет, глазированных шоколадом (на 11,2%, до 687 граммов), мёда (на 0,3%, до 293 граммов) и прочих сладостей (на 2,8%, до 3,7 кг).

Среди регионов РК наибольшее потребление сахара, джема, мёда, шоколада и кондитерских изделий в первом квартале 2022 года зафиксировано в Алматинской (12,46 кг в среднем на душу населения) и Туркестанской (11,28 кг) областях, а также городе Алматы (11,27 кг). Наименьшие показатели наблюдались в Шымкенте (6,9 кг), Атырауской (7,95 кг) и Восточно-Казахстанской (8,52 кг) областях.