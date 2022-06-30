30 Июня 2022 00:27

Потребление сахара возросло до 100 тонн в месяц в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ажиотажный спрос на сахар привел к увеличению объемов его реализации. Месячная потребность составляла 82 тонны, сейчас возросла до 100 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития проинформировали, что каждый день торговые сети на прилавки выкладывают по 3 тонны сахара. Доставку в точки продаж осуществляют три раза в неделю.

«Стоимость сахара в розничной сети формируется на основании отпускной стоимости поставщиков. В области действуют два основных оптовых предприятия. Из Стабфонда реализуется сахар, приобретенный в прошлом году, по цене 350 тенге за килограмм. В наличии – 293 тонны. ТОО «Радуга» закупило сахар у Продкорпорации для обеспечения населения районов. Цена реализации - 495 тенге. Для стабилизации цен на сахар в апреле СПК «Солтүстік» через Продкорпорацию закупила 136 тонн сахара. В июне заключили договор с ТОО «Таразский сахарный завод» на поставку 816 тонн сахара и 204 тонны - с ТОО «Коксуйский сахарный завод», - прокомментировали в управлении.

Этих объемов недостаточно для региона. Сахар нашли в Беларуси, но стоимость его уже составляет 560 тенге. В торговых сетях реализуют по 594 тенге за килограмм.

«Из-за введенных Россией ограничений на экспорт резко возрос спрос на продукт в нашей стране. За последние два месяца отпускная цена сахара Таразского сахарного завода и Коксуйского сахарного комбината изменилась с 430 до 450 тенге», - добавили в управлении.

Между тем ажиотаж на сахар в регионе не снижается. Люди выстраиваются за ним в очереди. Повышает спрос и так называемый период домашних заготовок.