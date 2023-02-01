Потребление газа выросло в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1,1 млн тонн битума планируют произвести в Казахстане. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство битума по итогам 2022 года составило 930 тысяч тонн. План на 2023 год составляет 1,1 млн тонн. Для своевременного обеспечения дорожной отрасли страны битумом был разработан ряд мер, требующих тесного взаимодействия с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, в частности с участием КазАвтоЖол», - сказал Болат Акчулаков.

Министр также сообщил, что по итогам 2022 года объем добычи газа составил 53,2 млрд. м3.

«Газ является попутным, нефтяным и требует подготовки. Производство товарного газа составило 27,8 млрд м3, из которых 19,3 млрд м3 поставлено на внутренний рынок и экспорт газа составил 4,6 млрд м3. Следует отметить, что потребление внутреннего рынка значительно выросло, в частности более чем на 2 млрд м3 по сравнению с 2020 годом», - добавил Болат Акчулаков.

В этом году, по его словам, планируется добыть 55 млрд м3 попутного нефтяного газа, из которых будет произведено 28 млрд м3 товарного газа.

В 2022 году с целью стимулирования добычи и производства газа приняты законодательные поправки, в частности:

введены 2 новые категории потребителей (крупные коммерческие потребители и майнеры);

принята норма, регулирующая утверждение предельных цен оптовой реализации товарного газа на 5-летний период. Это позволит планировать деятельность субъектов газового рынка в долгосрочной перспективе. Как вы знаете, ранее цена утверждалась на год и не позволяла выстраивать долгосрочные планы.

Принят комплексный план развития газовой отрасли до 2026 года, который предусматривает меры по увеличению ресурсной базы газа, реформированию газового рынка и сдерживанию цен для социально-уязвимых категорий граждан.

«В этом году планируется принятие закона по вопросам реинжиниринга процессов регулирования сжиженного нефтяного газа в целях обеспечения прозрачности оборота сжиженного газа. Одним из перспективных направлений газовой отрасли является развитие рынка компримированного природного газа.

Меры по стимулированию использования КПГ позволят снизить нагрузку на дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ, в особенности для автопарка страны и транзитных маршрутов. На фоне активно растущего потребления газа, увеличения роли газа в экономике страны, его социальной значимости и с учетом проводимой масштабной газификации регионов видится необходимым продвигать культуру бережного потребления газа», - резюмировал Болат Акчулаков.