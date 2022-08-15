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Потребление газа на 20% призывают сократить в Германии
15 Августа 2022 14:45

Потребление газа на 20% призывают сократить в Германии

БЕРЛИН - БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на середину августа газовые хранилища Германии заполнились на 75%. Такие данные обнародовал глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Через социальные сети К.Мюллер отметил, что заполнение газовых хранилищ на три четверти стало возможным раньше поставленного срока (на две недели). Следующая цель федерального правительства добиться 85% заполненности хранилищ газа к 1 октября текущего года.

По данным немецкой прессы, достижению указанного уровня запасов газа крупнейшей экономикой Европы способствовали внедряемые в стране меры экономии электроэнергии и теплое лето.

Тем не менее, в интервью Financial Times К.Мюллер указал, что потребители должны экономить не менее 20% газа. В значительной экономии потребления глава Федерального сетевого агентства видит действенный способ предотвратить нехватку газа зимой.

По мнению немецкого представителя, помимо экономии, Германии придется сократить транспортировку газа в соседние страны. «В случае, если нам не удастся сэкономить большое количество энергии, и мы не получим дополнительных объемов газа, нас могут ждать трудности», — предупреждает К.Мюллер.

В случае нехватки газа, частные домовладения Германии не защищены от введения ограничений. Например, допустимы нормы, разрешающие отопление только отдельных помещений, пишет немецкая пресса.

Кроме того, К.Мюллер добавил, что даже если все резервуары будут заполнены, газа хватит примерно на два с половиной месяца, если поставки российского газа будут полностью приостановлены и зима не будет необычно холодной.

Одновременно правительство Германии ведет поиск новых поставщиков сжиженного природного газа за рубежом. Рассматривается возможность расширения поставок СПГ из США, Норвегии, Катара и других стран.


Фото: verelq.am




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