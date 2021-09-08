Потребление энергии в городах Казахстана намного превышает современные нормы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько превышает современные нормы потребление энергии в городах Казахстана, рассказал менеджер проектов ПРООН в Казахстане Александр Белый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными потребителями энергии, тепловой и электрической, являются промышленность и в городах домохозяйства, то есть наши здания. Энергию мы получаем, если это многоквартирный жилой дом, от ТЭЦ. К сожалению, очень большое количество наших зданий было построено по старым строительным нормам, которые не соответствуют современным требованиям», - сказал Александр Белый на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что почти 80% всех зданий в наших городах построены в 70-е и 80-е годы прошлого века.

«Мы совместно с нашими партнерами проводили исследования и выявили, что дома потребляют до 260, иногда 300 кВт в час на квадратный метр в год. Это очень много по современным нормам. Например, 5-этажное здание в столице не должно потреблять больше 156 кВт в час, это плохо и с этим нужно что-то делать. На юге ситуация не лучше, потому что некоторые здания там потребляют до 150-180 кВт при современных нормах вдвое ниже – 80-90 кВт на кв.м», - пояснил Александр Белый.

Ранее сообщалось, что объявлены победители конкурса среди представителей СМИ, организованного ООН, на тему «Изменения для климата в Казахстане».